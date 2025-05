Getty Images

Ex Napoli, Mazzarri può tornare ad allenare: contatti con una squadra iraniana

Paolo D'Angelo

19 minuti fa



Walter Mazzarri può tornare in panchina. Dopo la negativa esperienza sulla panchina del Napoli nel 2024, il tecnico toscano potrebbe nuovamente vestire i panni di allenatore, lontano, però, dalla Serie A. Come riportato da Sky Sport, infatti, il classe ’61 è in trattativa con l’Esteghlal, squadra iraniana.



Si stanno discutendo i termini del contratto, che dovrebbe essere di un anno, per far tornare l'Esteghlal ai vertici del campionato. Come riportato, i colloqui tra le parti stanno procedendo bene e c'è fiducia che si possa arrivare alla fatidica fumata bianca. Sono attese novità