Il commissario della Figc Roberto Fabbricini durante la riunione del Consiglio nazionale del Coni ha parlato delle elezioni: "Finalmente siamo arrivati alla definizione della data delle elezioni: avevo già detto in tempi non sospetti di voler chiudere a ottobre e così sarà. L'auspicio è che, dal 22 ottobre, ci sia maggiore coesione tra le componenti e una convergenza su una persona che possa traghettare la Figc nei due anni che mancano alla prossima assemblea. Il problema maggiore per la Figc è la riforma dei campionati, credo sia un passaggio obbligato perché il sistema così non regge. Comunque sono considerazioni che non spettano a me. La Figc è una federazione particolare, sui generis. È una vera e propria confederazione e le varie componenti hanno i rispettivi interessi. Il mio è stato un percorso abbastanza complesso e difficile nel quale ho cercato di far dialogare le varie componenti".