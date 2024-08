Fantacalcio 2024/2025: listati centrocampisti, ma giocano in attacco

Getty Images

Ce ne sono molti. Ed è un evento ormai consueto. L’importante è studiare bene il listone Fantacalcio ed andare a scovare tutti iquelli che per moduli delle loro squadre o per caratteristiche proprie,. O come esterni nel tridente, o come trequartisti sotto punta., ne troviamo parecchi. Proviamo a capire insieme i più appetibili in sede d’asta.Beh, non servono commenti. Per lui 12 gol, 7 assist e una fantamedia del 7.50 nella scorsa stagione. Gioca altissimo: con Fonseca o esterno a destra o trequartista.

Sia che rimanga all’Atalanta, sia che vada alla Juventus, verrà utilizzato in posizione molto avanzata. Trequartista, sotto punta, centrocampista offensivo. I bonus sono costanti.Esterno d’attacco puro. Quest’anno anche numero 10 e capitano. Porterà bonus e come centrocampista è un vero affare.Rendimento costante nel tempo. Esterno d’attacco, che con Conte giocherà magari più accentrato, ma sempre in posizione molto offensiva.Voluto fortemente da Palladino, che lo utilizzerà nella stessa maniera. Uno dei due trequartisti alle spalle della punta. Da prendere.

Esterno d’attacco del Bologna, che anche con Italiano non cambierà raggio d’azione. Là davanti, per fare gol o crossare.Occhio a una delle possibili rivelazioni del campionato. Forte nell’uno contro uno, abile nell’assist. Con Pecchia gioca esterno d’attacco e porta bonus.Per Pioli era diventato trequartista, ma anche Fonseca potrebbe utilizzarlo nello stesso ruolo. Da farci un pensierino, sempre.Sarà curioso vedere dove lo utilizzerà Vanoli, ma potrebbe essere uno dei due trequartisti dietro a Zapata, alla Pierini nel Venezia. In ogni caso è giocatore d’attacco.

Più mezz’ala che trequartista, ma comunque offensivo. Pecchia lo alza spesso. Lo ritiene un centrocampista offensivo.Gasperini lo ha voluto per alternarlo con Lookman e De Ketelaere. Quindi di fatto è un attaccante aggiunto.Piede mancino, stesso ruolo di Pulisic, ma con caratteristiche diverse. Potrebbero anche giocare insieme. Sicuramente come “C” è un’occasione.Per Italiano – come era per Motta – è un esterno d’attacco. Forte, determinato, pimpante. Si può investire su di lui.

Oltre a quelli sopra citati, nella lista dei centrocampisti che giocano in attacco segnialiamo anche: