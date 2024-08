Fantacalcio: cinque nuovi arrivi da non trascurare

Ilè già giunto alla terza giornata, mentre ilsta scaldando i motori. Certo, alcuni hanno già fatto le loro aste e sono partiti prima della fine del mercato, ma gran parte dei fantacalcisti si apprestano a scegliere i protagonisti delle loro rose. A loro, ilsviluppato daviene in soccorso per costruire l’attacco perfetto, quello più difficile da allestire, quello che crea più dubbi, quello in cui inserire magari i giocatori arrivati dall’estero. Sono tanti i casi caldi: da Artem, capocannoniere de LaLiga 2023/24, ora alla, a Davide Ché, in forza a. Nuovi innesti rilevanti anche nel reparto dei centrocampisti: sono arrivati top del ruolo come Youssoufe Douglas. Vediamo come sono andati nelle prime due e cosa possono garantire nelle restanti trentasei.

Artemarriva da una straordinaria stagione al Girona dove ha realizzato 24 gol e 8 assist in 36 presenze. Come in Spagna, anche alla Roma, le statistiche e le heatmaps raccontano di come sia un giocatore che staziona soprattutto in area di rigore ma che sa anche relazionarsi coi suoi compagni di squadra sulla trequarti.David, esterno offensivo brasiliano arriva a Napoli dal Benfica. Ha già esordito in maglia azzurra subentrando a Politano contro il Bologna. In Portogallo ha giocato perlopiù da esterno sinistro, segnando 5 gol in 24 presenze nonostante sia partito solamente nel 35% dei casi da titolare.

Chéha già trovato il suo primo gol italiano nella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta. L'attaccante scozzese è arrivato a parametro zero dopo una stagione in Championship con il Southampton, con 16 gol in 41 presenze. Centravanti atipico, agisce a tutto campo e dà spesso una mano ai centrocampisti.Al Milan è arrivato Youssouf, centrocampista ex Monaco. Il francese ha messo a referto 4 gol e 4 assist in 32 presenze e promette ora di incrementare il proprio bottino.Super acquisto della Juventus è stato, arrivato dall'Aston Villa. Ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 35 partite, sa spaziare in tutta la zona del centrocampo e gioca sulla trequarti avversaria. Una pecca? Ha raccolto 12 ammonizioni nella scorsa stagione.