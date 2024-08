​Fantacalcio, cos'è e come funziona il PMA, il Prezzo Medio Aste: le info e come usarlo

Iltorna anche quest’anno ed è sempre più moderno, specializzato, conche permettono di scandagliarlo in ogni dettaglio, rendendo sempre più entusiasmantedei tanti che ci giocano. C’è un nuovoche sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni:Rappresenta laespressa in termini di percentuale del budget a disposizione.Si può usare prima, durante e dopo l'asta pero tornare sui propri passi. Il PMA è anche utilissimo per individuare queia causa di un hype ingiustificato o quelli che invece sono statie sono disponibili a un prezzo molto basso nonostante il loro valore fantacalcistico elevato. Questo strumento fornisce comunque solo, non un vero e propriodi spesa: il prezzo medio pagato alle asteovviamente da quanti e quali fantallenatori vi partecipano.

Per calcolarlo è necessario unreale di leghe di fantacalcio, il consiglio in questo caso è di farvi aiutare da unadi gestione leghe fantacalcio, come ad esempio FantaMaster che ha introdotto il PMA anche nel. A partire dal database delle leghe il PMA viene calcolato automaticamente eda partire dai dati di migliaia di leghe sparse in tutta Italia.Grazie al PMA di, sarà possibile ottenereutili e pratiche nella maniera più veloce, semplice ed affidabile. Per esempio, in questo momento il Tool "Asta Perfetta" ci dice cheè stato pagato in media quasi il 38% del budget, mentrequasi il 9% epoco più dell'8%, addirittura più di, informazioni utili per prevedere e calibrare le proprie spese.

Il PMA può essere utile per progettare la propria rosa perfetta. Il Team di, con i suoi dati, ha realizzato lo strumento. Grazie ad esso potretebasandosi sui prezzi medi delle aste.