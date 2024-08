Fantacalcio: quando torna Cambiaghi?

Getty Images

Ilpuntava molto su Nicolò, che era stato acquistato dall'Atalanta per 10 milioni di euro più bonus dopo l'ultima stagione giocata in prestito all'Empoli con 1 goal e 5 assist in 37 presenze. Dopo l'infortunio patito alla prima giornata contro l'Udinese aleggiava grande preoccupazione sulle sue condizioni, dato il trauma distorsivo evidenziato dai primi esami.L'esterno del Bologna, secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe subito la lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Inevitabile di conseguenza l'operazione e, che lo costringerà di fatto a saltare più di mezza stagione. Il Bologna tornerà sul mercato per acquistare un altro esterno in sostituzione.