E il tifoso del, al momento, sta vivendo tra ricordo e speranza: la sua memoria ha goduto, e non poco, nell'era Berlusconi; la sua speranza, quindi il desiderio, è di tornare a festeggiare, e godere, come in passato. E, citando un meno nobile, e esistito solo in versione animata,, ". E il grande passato del Milan, in questi mesi in cui il mondo del pallone sopravvive tra ricordi e aneddoti, lancia dei segnali per il futuro. E a farlo è uno che parla poco, che ha fatto due sole dirette su Instagram in un social carico come non mai di parole, più presenti delle foto. Uno che non ama apparire, ma che ha sempre preferito giganteggiare tra gli attaccanti avversari, scivolando con un'eleganza che non si era mai vista: Alessandro. In una chiacchierata social con Fabio, l'ex 13 delha ricordato il suo Milan: "​Per sapere cosa significa meritarsi una società del genere, anche per giocatori importanti come noi.​ Qualsiasi giocatore deve meritarsi quel club, anche il più forte che c'è, perché non c'è nessun giocatore più grande di quel club. Quando arrivi al Milan ogni cosa è fatta per vincere. Io arrivo dalla Lazio, vinco la Champions, da romano dico. Passa un anno, e il Milan prende Jaap Stamp. La vicino c'è il(Maldini, ndr), li guardo e mi dico che c'è da lavorare se no me seccano. Per rimanere 10 anni lì devi lavorare, ti devi fare un culo…". Poche parole, ma pesanti.Perché Nesta spiega come nel suo Milan la vittoria e il campo erano i soli e unici pensieri. "La casa? Ci pensavano loro", solo per fare un esempio.: chi ha fatto bene in passato deve darsi da fare per conquistare la riconferma, in un Milan che sta continuamente cambiando pelle. E con Ragnick lo farà ancora di più.Del resto, lo abbiamo scritto prima: "Dal passato si può imparare". Lo dice chiaramente, Nesta: migliorarsi, quotidiamente.. Questi sono gli "insegnamenti" di Alessandro Nesta, che, grande custode delle vittorie passate, conosce benissimo. Guardare al passato per costruire il futuro.