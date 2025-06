Fassone: "De Laurentiis ha cambiato strategia, non vuole un modello tipo Inter. De Bruyne? Tutto calcolato"

Getty Images

L'ex dirigente di Napoli, Inter, Juventus e Milan, Marco Fassone, ha concesso un'intervista a Radio Marte per commentare il momento del club guidato da Aurelio De Laurentiis delle differenze con le gestioni delle altre big e dei super acquisti fatti negli ultimi anni fra cui l'ultimissimo completato per Kevin De Bruyne."Aurelio De Laurentiis inizialmente e per anni ha cercato giocatori di grande prospettiva per tender solide le casse del Napoli"."Negli ultimi anni hai inserito all'interno di questo tessuto giocatori più affermati del calibro di Romelu Lukaku e di De Bruyne, tutti coerenti con la sua nuova filosofia, che unisce alle plusvalenze la competitività immediata".

"Non condivido la preoccupazione di coloro secondo cui questo cambio di strategia potrebbe mettere in pericolo le casse del Napoli: la società partenopea è una realtà diversa rispetto a prima, si tratta di una società top, e non credo che De Laurentiis vada verso un modello tipo Inter, ma va a scegliersi una ciliegia di grande calibro per anno da inserire nel contesto di riferimento""Lui e Chiavelli hanno calcolato tutto, hanno calcolato l'impatto dell'ingaggio di De Bruyne sulle casse del Napoli. E si tratta di una soluzione perfettamente in linea con i nuovi obiettivi del nuovo Napoli"