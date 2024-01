Felipe Anderson tra l'idea Juve e la trattaviva con la Lazio

Felipe Anderson a parametro zero è una di quelle che vengono definite occasioni. La Juve ne ha parlato, ci ha pensato, ma non ha ancora affondato il colpo. Nel frattempo la Lazio ha di nuovo riavvicinato le richieste di Felipe Anderson, che dal club bianconero aveva fin qui ottenuto un "parliamone" ma non un "sì, vieni da noi". Storia in bilico, può succedere ancora di tutto.