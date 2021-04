. All'ordine del giorno, comunica la Figc: "approvazione verbale riunione del 13 aprile 2021; comunicazioni del Presidente; informativa del Segretario Generale; determinazione compenso incarichi federali; Licenze Nazionali stagione sportiva 2021/2022; modifiche regolamentari; nomina organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale; richiesta Lega Pro designazione quarto ufficiale arbitro per le gare di Supercoppa Serie C 2020/2021; varie ed eventuali".- Proprio tra le comunicazioni di Gravina e le varie si prevede la discussione sul possibile rafforzamento delle norme e degli obblighi di 'fedeltà' alle competizioni Uefa già presenti nello Statuto federale: sarà posta all'attenzione dei consiglieri federali una norma cautelativa che, una volta approvata,. Una prima reazione parallela alla battaglia che intanto prosegue in Lega Serie A, con undici società che hanno chiesto al presidente Dal Pino la convocazione di un'assemblea sull'accaduto e sulla posizione dei dirigenti coinvolti nel progetto Superlega (tra questi l'ad dell'che fa parte del Consiglio Federale e il presidente delche fa parte del Consiglio di Lega), assemblea che potrebbe andare in scena agli inizi di maggio.- Nel frattempo anche. Non esistono articoli specifici che vietino la costituzione della Superlega, tuttavia le società coinvolte sono ree del tentativo di tradire principi e regole e questo potrebbe portareche toglieranno peso politico in vista del futuro. Anche considerando le discussioni relative al nuovo format della Champions League, ampiamente contestato da tecnici e giocatori nelle ultime settimane: nel mirino soprattutto i due posti extra riservati ai club in base al record storico, un dettaglio al quale, riferisce il Daily Mail, Ceferin sembra disposto a rinunciare.