Getty Images

Serie A, top-4: Champions sempre più lontana per il Milan, in quota avanzano Fiorentina e Lazio

22 minuti fa



Con le prime sei squadre in classifica racchiuse in soli due punti, la Serie A arriva alla sosta per le nazionali con la lotta per la Champions sempre più incerta e appassionante. Nonostante la vittoria sfumata ieri sera a San Siro contro il Napoli (con l'errore dal dischetto di Hakan Calhanoglu che costa il sorpasso in vetta sui partenopei) l'Inter si conferma in “pole” nella lavagna top-4 dei bookie, offerta a 1,03.



Le resta in scia proprio la squadra di Conte, stabile, a 1,10, nonostante un solo punto nelle ultime due giornate. Si allontana ancora invece, in quota, il Milan, settimo in classifica e ora a -7 da quarto e quinto posto dopo il 3-3 di Cagliari: gli uomini di Paulo Fonseca salgono da 2 a 2,25, preceduti dalla Juventus vittoriosa nel derby, a 1,35, e dall'Atalanta, proposta a 1,40 dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato. I rossoneri devono guardarsi anche dalla Lazio, a 3,50 (contro il 6 di inizio ottobre) dopo il quarto successo di fila, e dalla Fiorentina, scesa da 5 a 3,75 grazie al sesto sigillo consecutivo. Se la conferma del Bologna in Champions League vale 25 volte la posta, sprofonda a 35 la Roma, alla quarta sconfitta (proprio contro gli emiliani) nelle ultime cinque partite e alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric.