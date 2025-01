Fiorentina, allenamento aperto: un tifoso sugli spalti ha un lieve malore, Bove si sincera delle condizioni

Getty Images

Nel primo giorno dell'anno laha chiamato a raccolta i tifosi al Franchi e indetto un allenamento aperto. E' stata l'occasione per vedere all'opera per la prima volta in viola, da oggi a tutti gli effetti membro della rosa a disposizione di Raffaele Palladino. 2000 circa i tifosi in tribuna.Da segnalare la presenza dia margine della seduta, e l'

Verso la fine dell'allenamento,. Dopo il soccorso dei sanitari presenti in loco, Bove si è recato in prima persona a sincerarsi delle condizioni del tifoso in questione, tra gli applausi dei presenti.