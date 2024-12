Getty Images

Peril peggio è passato, e questa è la più bella notizia che Firenze potesse ricevere. Il ragazzo, spiega La Nazione in edicola stamattina, è già uscito dal reparto di terapia intensiva dove si trovava ricoverato da domenica sera ed è stato traferito in cardiologia, dove resta in osservazione e dove dovrà sottoporsi ad ulteriori esami. Ma che cosa è successo precisamente al ragazzo?- Gli accertamenti proseguono e "l'accurata indagine di cinerisonanza magnetica del cuore effettuata lunedì sembrerebbe aver messo in rilievo una lesione del ventricolo sinistro. Che parrebbe essere stata presente anche nelle tre risonanze magnetiche cui il calciatore era stato sottoposto dal 2020 dopo aver avuto una miocardite post Covid". Adesso serviranno da uno a tre mesi per avere risposte sul nome dell'eventuale patologia cardiaca.

Nel caso in cui i medici dovessero installare un defibrillatore sottocutaneo, Bove non potrebbe più scendere in campo in Italia a causa delle linee guida nazionali di Medicina e cardiologia dello sport. Ma sono questioni che verranno chiarite successivamente.