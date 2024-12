Fiorentina-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Fiorentina e Cagliari si affrontano nella quindicesima giornata del campionato della Serie A 2024/2025. Il fischio d'inizio è fissato per le 12:30 di domenica 8 dicembre allo stadio Franchi di Firenze. I viola son ancora scossi per il malore occorso ad Edoardo Bove durante la partita del turno precedente contro l'Inter e, in Coppa Italia, sono usciti per mano dell'Empoli. Palladino vuole rimettere la squadra sui binari giusti in un campionato che vede i gigliati protagonisti assoluti. Il Cagliari si presenta a Firenze dopo aver trovato una vittoria importantissima contro il Verona e adesso cerca un po' di continuità.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Fiorentina-CagliariData: domenica 8 dicembre2024Orario: 12:30Canale TV: DAZNStreaming: DAZN(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino(4-2-3-1):Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

- Palladino recupera definitivamente Gudmundsson che, però, partirà verosimilmente dalla panchina. Rientra anche Adli dopo l'attacco influenzale. Per il resto tutti a disposizione ad eccezione ovviamente di Bove. In campo dovrebbero esserci i titolarissimi, ma occhio a Richardson che appare in crescita. Nessun indisponibile in casa Cagliari. gaetano e Viola si giocano una maglia da titolare dietro a Piccoli- Fiorentina-Inter sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca della sfida è affidata a Alberto Santi con commento tecnico di Fabio Bazzani.