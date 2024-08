Fiorentina, Cataldi è arrivato in città. Cifre e dettagli dell'affare

56 minuti fa



E' una Fiorentina decisamente scatenata quella che abbiamo visto in queste ultimissime ore di calciomercato. E dopo l'addio di Amrabat i viola hanno messo a segno ben due colpi per il centrocampo: Edoardo Bove e Danilo Cataldi. E proprio quest'ultimo è appena arrivato a Firenze con un treno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella.



DETTAGLI - Danilo Cataldi arriva dalla Lazio in prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a tre. Nel caso in cui poi la Fiorentina decidesse di riscattarlo, per lui sarebbe pronto un contratto triennale.



RINFORZO - Cataldi, nello scacchiere di Raffaele Palladino, andrà a rimpinguare una mediana orfana di diversi calciatori e, nell'idea della dirigenza gigliata, è l'ideale erede di Amrabat, che è volato in Turchia al Fenerbahce. Nelle prossime ore, poi, la Fiorentina è pronta ad accogliere anche Bove e Gosens.