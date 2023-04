Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dichiarato dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia con l'Inter: "Siamo in finale, andiamo a Roma e speriamo in bene. Siamo molto contenti, stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita e i tifosi hanno fatto una coreografia spettacolare. Ringrazio tutti: l'allenatore Italiano che è bravissimo e ho sempre difeso, la dirigenza e i calciatori".



"Io non faccio niente, porto solo i soldi dall'America per mandare avanti il progetto. Scherzi a parte, abbiamo un problema con i ricavi. Non possiamo fare la fine della povera Juventus, i loro problemi sono iniziati con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ho promesso di non riportare la Fiorentina al fallimento come vent'anni fa".