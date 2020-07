Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola prima della gara contro il Lecce:



SQUADRA -“Stiamo verificando i recuperi, la fatica è tanta e ci sono acciacchi e botte. Domattina faremo il punto e avremo un quadro più preciso. Il Lecce è un avversario ostico, ha qualità, lo abbiamo visto all’andata. Dovremo fare una gara attenta per tutti e novanta i minuti, per ottenere il risultato. Loro giocano insieme da tre anni e hanno avuto ottimi innesti, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, partire bene e fare attenzione ad entrambe le fasi."



VERONA - "Col Verona nel primo tempo volevamo fare cose diverse e non ci siamo riusciti, ma nella ripresa abbiamo creato i presupposti giusti; c’è rammarico per non aver rimesso le cose a posto prima, ma quando si gioca ogni tre giorni bisogna subito guardare avanti. Dobbiamo essere più concreti, paghiamo dazio per la nostra gioventù nelle scelte finali."



CAMBI - "In ogni partita ci sono più partite, l’incognita è sempre dietro l’angolo. A volte ti aspetti che chi mandi in campo faccia bene e poi ti si para davanti un altro film, è così per tutti. I cambi però vanno fatti e gestiti con attenzione, in relazione ai recuperi. Chi è affaticato dovrà essere preservato”.