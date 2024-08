Getty Images

Fiorentina, accordo per Nzola al Lens: formula e cifre dell'affare

50 minuti fa



La Fiorentina ha trovato una via d'uscita per Mbala Nzola: l'attaccante franco-angolano, mai veramente al top nella sua esperienza in riva all'Arno, è pronto per volare in Francia, al Lens.



La società viola ha raggiunto l'accordo per una cessione in prestito oneroso a 1 milione, con un diritto di riscatto in favore dei transalpini a 9 milioni di euro, per un pacchetto complessivo da 10 milioni di euro. Nzola era chiuso dall'arrivo di Moise Kean e dalla conferma di Lucas Beltran nella posizione di centravanti.