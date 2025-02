Fiorentina, Kean esce in barella a causa di un colpo violento alla testa: è cosciente. Cos'è successo

Getty Images

Ancora apprensione in casa Fiorentina: Moise Kean, capocannoniere viola, è rimasto a terra nel corso del secondo tempo a causa di un colpo tanto involontario quanto violento alla testa da Dawidowicz intorno all'ora di gioco della sfida in casa del Verona.



L'attaccante, in un primo momento, si è fatto medicare ed è riuscito a fermare la perdita di sangue sul volto, rientrando in campo con un turbante, ma poi è crollato di nuovo. Evidentemente il colpo è stato troppo forte e doloroso, e ha compromesso il suo equilibrio.



Momenti di ansia col Bentegodi che smette di cantare in sostegno dei padroni di casa e barellieri in campo per trasportarlo fuori come da prassi, ma il peggio sembra escluso in quanto Kean muoveva le braccia e dava cenni in direzione di medici e compagni prima della sua uscita.

