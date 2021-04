Il Corriere dello Sport si concentra su Dusan Vlahovic ed il suo futuro. Il quotidiano, poi, ribadisce come adesso il compito più complicato sia nelle mani della dirigenza. Il numero 9 Viola è ricercatissimo da tanti club in giro per l'Europa. La società dovrà fare di tutto per blindarlo a salvezza conquistata. La città di Firenze sogna la sua consacrazione in Viola.