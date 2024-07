Getty Images

Fiorentina, Milenkovic potrebbe partire a sorpresa. Piste estere per sostituirlo

un' ora fa



Fra i tanti innesti che la Fiorentina dovrà per forza di cose effettuare nel corso di questa sessione di mercato, in riva all'arco potrebbe registrarsi anche qualche partenza a sorpresa. E in questo senso potrebbero arrivare aggiornamenti a proposito di Nikola Milenkovic, vice capitano e calciatore più pagato della rosa dei viola.



PARTENTE? - Per La Nazione in edicola questa mattina, la partenza del serbo non è un'ipotesi da escludere a priori e per il giornale i viola avrebbero già individuato il suo possibile sostituto.



PISTE - Pe la verità i profili monitorati sono sostanzialmente. Uno è Logan Costa, centrale capoverdiano in forza al Tolosa. L'altro è Martin Vitik, che gioca nello Sparta Praga. Per il QS, I viola avrebbero già fatto pervenire un'offerta da 10 milioni di euro proprio per quest'ultimo.