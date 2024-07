Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Lavuole pescare ancora una volta inper rinforzare la rosa e in particolare la difesa. Dopo i varipotrebbe essere Martina rinforzare il reparto arretrate della formazione viola e raggiungere il connazionale e compagni di nazionale. Il club toscano potrebbe salutarein questa sessione di mercato e si sta cautelando con il difensore classe 2003 delloLaha presentato un’offerta ufficiale daal sodalizio ceco per il cartellino di. Una proposta che al momento è ritenuta ancora bassa dallodel direttore sportivo Tomas, che considera il difensore importante per il presente e per il futuro del club vincitore negli ultimi due anni del titolo della

Martinnon è in orbitaper la prima volta, nonostante la giovane età. Il calciatore ceco era stato infatti proposto e valutato dalsia la scorsa estate, dopo l’addio di Kim Minjae, nell’ambito delle valutazioni che hanno portato all’arrivo di, e poi a gennaio scorso, quando il club partenopeo aveva valutato un possibile innesto nel reparto arretrato. In entrambi i casi i dialoghi non sono andati avanti.Difensore centrale classe 2003,ha ricoperto nelle ultime stagioni principalmente il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre di, tecnico che ha lasciato loper sedersi sulla panchina del. Bravo tecnicamente e abile nell’impostazione, può giocare in una difesa a quarto nel ruolo di centrale di destra.