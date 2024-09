Fiorentina, Moreno si presenta: "Voglio diventare un titolare. Romero mi ha fatto i complimenti"

GETTY

è uno dei calciatori che la Fiorentina ha acquistato negli ultimi giorni del mercato estivo. Difensore classe 2003, Moreno arriva dal Belgrano e si è presentato oggi di fronte alla stampa direttamente al Viola Park. Queste le sue parole: "Sin dal primo momento in cui ho saputo della Fiorentina è stata una grande motivazione per venire qua. Da qui sono passati mostri sacri come Batistuta e Passarella. Non ho mai avuto dubbi"Ci ho già giocato, questo mi faciliterà le cose. Il calcio italiano? Parliamo di uno dei campionati più tattici al mondo. Per me sarà una bella sfida. Imparerò tanto e approfondirò il concetto del difensore come lo si intende in Italia

- "Ho fatto due allenamenti e sto cercando di ambientarmi nello spogliatoio. Se sono pronto lo deciderà il mister. Io mi preparo al meglio per giocare. Per me è una bella sfida debuttare con questa maglia. Palladino? Non ci ho parlato di tattica, abbiamo parlato di come mi trovassi fino ad ora."- "La trattativa è stata veloce. Diverse squadre si sono interessate a me. Ma appena è uscita la Fiorentina non ho pensato ad altro e ho detto al mio agente di finalizzare l'accordo. Romero? El Cuti è il mio punto di riferimento. Molta gente paragona l'inizio della sua carriera con la mia. Ma non mi piace fare paragoni. Lui è già al top. Abbiamo un bel rapporto e mi ha fatto i complimenti, per me è un orgoglio. Ma sono ancora lontano dai suoi livelli"

- "Debuttare e giocare al Franchi. Vorrei adattarmi a questa squadra e diventare titolare fisso crescendo piano piano. Il numero 22? Ho visto che il 22 era libero. Ci giocavo al Cordoba, mi sono riaffiorati tanti ricordi. Sono felicissimo della scelta"