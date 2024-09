Fiorentina, ufficiale la lista Uefa. Esclusi quattro giocatori

Getty Images

Arriva l'ufficialità per quello che riguarda la lista Uefa A della Fiorentina contenente l'elenco dei calciatori che potranno affrontare la Conference League da qui fino a gennaio. Nessuna sorpresa in casa viola con soli quattro giocatori esclusi, tutti coinvolti in situazioni di mercato:i. Anche Kayode e Comuzzo non figurano nella lista A. Ma per motivi di età andranno a comporre la lista B1 ADLI YACINE2 BELTRAN LUCAS3 BOVE EDOARDO4 CATALDI DANILO5 COLPANI ANDREA6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON7 DE GEA DAVID8 GOSENS ROBIN9 GUDMUNDSSON ALBERT

10 IKONE' NANITAMO JONATHAN11 INFANTINO GINO12 KOUAME CHRISTIAN13 MARTINEZ QUARTA LUCAS14 MORENO MATIAS AGUSTIN15 PARISI FABIANO16 PONGRACIC MARIN17 RICHARDSON AMIRBIRAGHI CRISTIANOTERRACCIANO PIETROMANDRAGORA ROLANDOKEAN MOISE1 SOTTIL RICCARDO2 RANIERI LUCA