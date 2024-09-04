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Fiorentina, ufficiale la lista Uefa. Esclusi quattro giocatori
1 ADLI YACINE
2 BELTRAN LUCAS
3 BOVE EDOARDO
4 CATALDI DANILO
5 COLPANI ANDREA
6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON
7 DE GEA DAVID
8 GOSENS ROBIN
9 GUDMUNDSSON ALBERT
10 IKONE' NANITAMO JONATHAN
11 INFANTINO GINO
12 KOUAME CHRISTIAN
13 MARTINEZ QUARTA LUCAS
14 MORENO MATIAS AGUSTIN
15 PARISI FABIANO
16 PONGRACIC MARIN
17 RICHARDSON AMIR
FORMATI IN ITALIA
BIRAGHI CRISTIANO
TERRACCIANO PIETRO
MANDRAGORA ROLANDO
KEAN MOISE
FORMATI NEL CLUB
1 SOTTIL RICCARDO
2 RANIERI LUCA