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    Fiorentina, ufficiale la lista Uefa. Esclusi quattro giocatori

    Fiorentina, ufficiale la lista Uefa. Esclusi quattro giocatori

    Arriva l'ufficialità per quello che riguarda la lista Uefa A della Fiorentina contenente l'elenco dei calciatori che potranno affrontare la Conference League da qui fino a gennaio. Nessuna sorpresa in casa viola con soli quattro giocatori esclusi, tutti coinvolti in situazioni di mercato: Christensen, Brekalo, Barak e Sabiri. Anche Kayode e Comuzzo non figurano nella lista A. Ma per motivi di età andranno a comporre la lista B

    1 ADLI YACINE

    2 BELTRAN LUCAS

    3 BOVE EDOARDO

    4 CATALDI DANILO

    5 COLPANI ANDREA

    6 CORDEIRO DOS SANTOS DOMILSON

    7 DE GEA DAVID

    8 GOSENS ROBIN

    9 GUDMUNDSSON ALBERT

    10 IKONE' NANITAMO JONATHAN

    11 INFANTINO GINO

    12 KOUAME CHRISTIAN

    13 MARTINEZ QUARTA LUCAS

    14 MORENO MATIAS AGUSTIN

    15 PARISI FABIANO

    16 PONGRACIC MARIN

    17 RICHARDSON AMIR

    FORMATI IN ITALIA

    BIRAGHI CRISTIANO

    TERRACCIANO PIETRO

    MANDRAGORA ROLANDO

    KEAN MOISE

    FORMATI NEL CLUB

    1 SOTTIL RICCARDO

    2 RANIERI LUCA

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