Juventus, Danilo dopo l'esclusione: lo stato d'animo e la situazione contrattuale

, per l'esordio in campionato contro il Como, ha colto di sorpresa sia gli addetti ai lavori che i tifosi bianconeri. A enfatizzare ancora di più la situazione, poi, c'è stata anche: "Lo meritava, dopo il lavoro che ha fatto era importante che trasmettesse a tutti cosa vogliamo essere"., di tutte le decisioni di Motta, è proprio questo:, per ricordare un'altra recente affermazione dell'allenatore italo-brasiliano. E da quel che filtra sia dall'ambiente bianconero che dall'entourage del giocatore, questa è

quindi, e nessuna insoddisfazione, neanche strisciante. Danilo fin dal suo ritorno dalle vacanze si è trovato in, dimostrando di essere un vero capitano, al di là che in alcune occasioni possa anche non indossare fisicamente la fascia.in una stagione lunghissima e piena di impegni come quella che attende la Juventus, fra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club,E la suasarà un punto a suo favore e una risorsa per l'allenatore: "I", ha spiegato Danilo il 6 agosto dopo il successo per 4-0 sulla Next Gen di Paolo Montero.

, anche questa chiara e definita. Il classe 1991 ha un contratto in, ma connel caso in cui dovesse giocare almeno il 50% delle partite, un traguardo, anche dopo aver visto la prima partita dalla panchina.