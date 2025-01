Getty Images

Fiorentina, Pablo Marì sempre più vicino. C'è l'intesa sulla durata del contratto

9 minuti fa



SI avvicina a grandi passi un altro colpo di mercato per la Fiorentina dopo l'arrivo del difensore argentino Nicolas Valentini dal Boca Juniors. I viola hanno infatti trovato un accordo quasi totale con Pablo Marì per il suo trasferimento in riva all'Arno. Lo spagnolo ha accettato le condizioni della Fiorentina che gli propone un contratto biennale. A rivelarlo è Violanews.



Marì potrebbe dunque essere il prossimo rinforzo per la Fiorentina che, nel frattempo, dovrebbe soltanto corrispondere un piccolo indennizzo al Monza appena dovesse arrivare il nulla osta dei brianzoli alla sua cessione. Intanto, la dirigenza gigliata sta lavorando anche su altre piste, come quella che porta a Michael Folorunsho, colpo virtualmente chiuso che andrebbe a rinforzare la mediana gigliata. Per adesso, però, i viola pensano a blindare la difesa con un colpo, quello di Pablo Marì, che sembra avviarsi verso una discesa.