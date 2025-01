Fiorentina, Pablo Marì si presenta: "Col club amore a prima vista. Comuzzo è straordinario"

Calciomercato.com

si è presentato in conferenza stampa da nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le sue parole: "Prima di iniziare volevo ringraziare il presidente, i dirigenti e il mister per questa grande opportunità. Entrare in questo progetto mi dà grande voglia. E' stata una trattativa un po' lunga, quando ti chiama la Fiorentina vuoi chiuderla subito e vuoi essere qua, c'è tanto da fare. Il mister mi ha sempre tenuto in considerazione, voglio ricambiare la sua fiducia.""L'ho appena conosciuto, mi è sembrato un ragazzo straordinario: l'abbiamo imparato a conoscere in campo quest'anno e non vedo l'ora di lavorare con lui e con gli altri, portare la mia esperienza."

- "Sono nel mio prime, è importante per un giocatore quando arriva un'opportunità del genere. Ho esperienza, voglio metterla a disposizione del gruppo. "- "Abbiamo più possibilità, ci adatteremo all'avversario e al nostro momento, ma penso che non sia altro che una ricchezza. Ho giocato a quattro per tutta la vita, in Italia ho cominciato a tre e mi diverto ugualmente."- "Nessun allenatore può prometterti che giocherai, sapete che io e Palladino ci conosciamo ma in nessun momento mi ha detto che avrei giocato sempre qua. Ci sono ottimi difensori alla Fiorentina, vediamo."

- "Una fascia di capitano non cambia il mio carattere, teso a fare il massimo sempre. La situazione del Monza non è facile, io ci sono stato tre anni e non è stato bello. Daranno il massimo per ribaltare le cose, ne sono certo."- "Quando ci ho giocato contro, pochi giorni fa, ci siamo divertiti. Moise è uno dei più forti attaccanti in Italia, David è uno dei portieri più forti della storia recente. Spero che faremo grandi cose insieme.""In una carriera ci sono dei momenti. Magari stai bene fisicamente ma sei giovane, oppure sei esperto ma devi sopperire ad un fisico non più scattante. Andare in Brasile è stato un po' strano ma mi ha permesso di approdare poi all'Arsenal, e così via fino alla Fiorentina, dove sono oggi."

Il 18 è l'anno in cui è nato il mio primo figlio, l'ho scelto dato che il 22 è occupato da Moreno.""Siamo una squadra che lotta per tante cose, dobbiamo crescere ogni giorno."- "E' un giocatore fortissimo, deve giocare il calcio che conosce. Il Monza è passato, deve guardare all'oggi e divertirsi quando gioca. E' la cosa più importante."- "Quando chiama la Fiorentina vuol dire che stai lavorando bene. Giocarci contro con la trattativa in corso non è stato strano, io sono un professionista e quindi l'ho preparata come tutte le altre. Mi è dispiaciuto perché sapevo che probabilmente poi sarei arrivato qua, ma è il calcio."

- " E' stato un innamoramento molto veloce, ho visto subito voglia di crescere e una mentalità simile alla mia. "