Fiorentina, Palladino: "Biraghi? Nessun litigio, decisione presa insieme. Parisi tra i migliori, poteva avere difficoltà"

, allenatore della, ha parlato prima in collegamento con Sky Sport e poi in sala stampa dopo il successo roboante col risultato disulin"A parte la settimana vissuta dopo Fiorentina-Inter e lo shock fisiologico che abbiamo vissuto, adesso siamo rientrati bene. Perché sappiamo che Edoardo sta bene e siamo tranquilli. La squadra è entrata con una grande mentalità. Sono contento, godiamoci la serata ma da domani passiamo al Bologna"."Io ribadisco quello detto ieri. Si sono dette tante cose false perché non c'è stato nessun litigio con Biraghi. Insieme con lui e la società abbiamo preso questa decisione. Non c'è niente da aggiungere e nessuna polemica. Prendo queste scelte per il bene della Fiorentina"."Parisi è stato uno dei migliori in campo. Per lui non era facile. Io gli ho dato motivazione perché credo in lui e lui mi ha dato grandi risposte. Sono contento della sua prestazione [..] Credo che Fabiano sia stato uno dei migliori in campo. Ho parlato con lui dopo la gara: dopo quello che si è letto poteva avere delle difficoltà, invece mi è piaciuto molto. Io ci credo tanto, nel ragazzo e nel calciatore. Gud è entrato bene, sta crescendo la sua condizione fisica. Oggi a fine gara ha fatto un po' di lavoro extra per recuperare ancora di più. Invece Sottil è maturato, lo ha detto anche lui. Io non ho fatto niente, ha fatto tutto lui negli ultimi due mesi e ha capito quello che chiedo a lui e lo sta facendo“."Affrontare squadre diverse fa crescere. Dobbiamo saper riconoscere quando abbiamo la superiorità e quando no. L'importante è che la squadra sappia quando giocare più in verticale o in superiorità. Dobbiamo riconoscere i momenti della gara".“Come ho sempre detto i primi difensori sono gli attaccanti. Non ci possiamo permettere nessun giocatore sopra la linea della palla. Ora si sono trovati degli automatismi importanti e questo mi piace. Abbiamo modificato qualcosa e siamo cresciuti. Vedo che la squadra sa cosa fare e sono felice che i ragazzi si trovino bene. Il mio compito è metterli nelle migliori condizioni”.“Oggi la squadra ha dato grandi risposte, sia di maturità che di atteggiamento. Mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi sono stati determinati e aggressivi. Siamo partiti bene e mi è piaciuto lo spirito e la risposta di tutti. Bella vittoria che da morale. Le vittorie aiutano a vincere"."Mi ricordo quella ripartenza (citata nella domanda, ndr). Sono rientrati tutti. Il primo è stato Kouame. Questa è la dimostrazione di cosa sa fare questo gruppo. Credo nei nostri valori e nella mentalità di questi ragazzi che danno tutto negli allenamenti. Chiunque vada in campo si esprime al 100%. Dobbiamo continuare così"."Credo tanto in Johnny. Sono felice che il pubblico di Firenze l'abbia applaudito perché se lo merita ed è un ragazzo molto sensibile. In questo momento chiunque metto in campo rende al meglio. Dobbiamo continuare così"."Sono numeri e soddisfazioni importanti. Lavoriamo tanto e cercheremo di portare questo club più in alto possibile. In questo momento stiamo andando oltre le aspettative, arriveranno tempi più duri e dovremo rimanere uniti. Io devo mantenere un equilibrio. Capisco l'euforia e l'entusiasmo di tutti: bisogna godersi il momento ma ancora non abbiamo fatto nulla".