Fiorentina, piace Asllani. Interesse vivo dalla scorsa estate, ma i rapporti con l'Inter complicano tutto

2 ore fa

La Fiorentina ha assolutamente bisogno di rinforzare il proprio reparto di centrocampo dopo i tanti addii che hanno riguardato la mediana: questo non è un mistero. I viola hanno bisogno di un regista affidabile dopo i tentativi falliti con Torreira, Amrabat e Arthur. Quest'ultimo è tornato alla Juventus dopo solo un anno, lasciando un vuoto da colmare. I colleghi di Violanews fanno un nome in particolare che a Firenze piace da parecchio: Kristjan Asllani.



INTERESSE - Asllani, classe 2002, ha già esperienza in Toscana con l'Empoli, e il suo nome è stato spesso accostato alla Fiorentina. Già la scorsa estate, Pradè e Barone avevano offerto 22 milioni all'Inter per lui, ma Marotta aveva rifiutato, valutando il giocatore 35 milioni e considerandolo fondamentale per il progetto di Inzaghi. Nonostante i rapporti non ottimali tra Inter e Fiorentina, l'interesse per Asllani rimane forte. Pradè non ha rinunciato all'idea di portarlo a Firenze e, nel mercato del calcio, le sorprese sono sempre possibili.