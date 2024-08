Fiorentina, accordo totale con Tessmann. Ma le commissioni stanno facendo irritare Commisso

Getty Images

Nonostante il grande ottimismo respirato nei giorni scorsi,non è ancora un giocatore della Fiorentina. Eppure l'accordo col giocatore e con il Venezia, club proprietario del cartellino, l'accordo è totale. Ma il ragazzo, scrive questa mattina la Nazione, è prigioniero di una situazione poco piacevole.- Ma perché lo statunitense non è ancora sbarcato a Firenze? Come vi avevamo raccontato ieri, il problema principale è legato alle commissioni che l'entourage del giocatore chiede per l'affare: una cifra di circa 2 milioni di euro. Un esborso importante che la Fiorentina è riluttante a riconoscere agli agenti del ragazzo. Il quotidiano parla di un certo fastidio in casa viola per questa richiesta, data la posizione rigidissima di Rocco Commisso in tema di commissioni.