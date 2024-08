Fiorentina-Puskas Akademia, le pagelle di CM: Kayode svariona, Colpani stecca ancora. Kean decisivo

Getty Images

: il rigore è imprendibile come il terzo gol, il tiro di Soisalo no. Un intervento nella ripresa più per i fotografi che altro. Ha ancor aun po' di ruggine addossogiocatore paradossale. Dietro soffre anche lui la spinta iniziale del Puskas Akademia e sbaglia più di qualcosa in termini di precisione. Però quando sale è un pericolo costante. L’ennesimo gol di testa è l’ulteriore conferma.: i primi 20 minuti della Puskas Akademia lo mettono letteralmente in croce. Lento e macchinoso, è l'anello debole della retroguardia viola. Brutta gara, come a Parma

se la cava col mestiere, ma va spesso in difficoltà anche lui: complice nello svarione che porta al rigore trasformato da Nagy, replica tre minuti dopo restando fuori posizione sul raddoppio. 45 minuti terrificanti.: entra e cambia totalmente la partita. Corre come un dannato e trova spesso il fondo. Deve giocare lui adessoun’ora abbondante piuttosto brutta in cui si vede troppo poco. Ha il merito di trovare la testa di Quarta su corner: la sua follia iniziale mette la gara in salita. La clamorosa traversa che trova da lontanissimo non basta per salvare una prestazione complessivamente brutta, sebbene chiuda leggermente in crescendo.mette un po' d'equilibrio ad un centrocampo ballerino. Sarà utile, se resterà

chiamato a dare un segnale dopo il precampionato non perfetto. Primo tempo così così, è fuori posizione sul secondo gol ospite. Ma è lui a confezionare l’assist per Sottil: un timido spunto in avvio di match. Non lo si rivede più. È paurosamente in ritardo di condizione atletica.: impreciso quando si trova negli ultimi metri di campo. Dà il via all’azione di Kean che trova un gran gol.: unico pimpante in un primo tempo funesto. Segna con la specialità della casa dando il via alla rimonta. L’augurio è che possa essere l’anno del riscatto.è lui che si perde l’uomo in occasione del pareggio finale

: avrà anche il nove sulle spalle, ma continua a dar l’impressione che quel ruolo non sia proprio roba sua. Un tiro calciato fuori, poche sponde, tantissima fatica. Male.: subito uno spunto che costringe Pecsi agli straordinari. Solo la prova generale del colpo da biliardo che porta avanti la Fiorentina, peccato per la frittata finale. Decisivoprimo tempo di rara bruttezza in cui lui e la Fiorentina vedono i mostri contro una Puskas Akademia nettamente inferiore. La raddrizza coi cambi e con gli uomini più in forma. Ma il pari subito nel finale mostra, di nuovo, che la Fiorentina è esattamente come il suo stadio: un cantiere

Pécsi 6; Maceiras 5,5, Golla 6,5, Stronati 6, Ormonde-Ottewil 6,5 (46’ Komaromi 6); Nissila 6,5, Farovov 6, Plsek 5,5; Soisalo 7,5 (74’ Levi 5,5), Puljic 7, Nagy 6,5. All. Hornyak 6,5