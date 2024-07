Getty Images

Fiorentina, senti Iachini: "Ecco con chi sostituirei Nico Gonzalez"

26 minuti fa



L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it cove ha parlato del momento della Fiorentina partendo dalla possibile cessione di Nico Gonzalez: "Colpani e Gudmundsson sono due ottimi profili che possono sostituirlo, hanno fatto la differenza. Vediamo che scelte farà la società e l'allenatore; direi che sta a loro valutare queste cose. L'unica cosa è capire se un giocatore come Nico faccia fatica a rimanere con lo stesso entusiasmo di prima. Ci sono tante variabili che possono influire sulla scelta."



REPARTI AFFOLATI - "Ci sono le coppe, il campionato, i calciatori non possono pensare di fare tutte le partite, c'è bisogno di ricambi allo stesso livello tattico. Quindi l'abbondanza, sulle fasce per esempio, deve essere il vanto, la forza della Fiorentina. Nel calcio di oggi, ripeto, l'intensità è tanta, quindi in alcuni reparti c'è bisogno di qualcosa in più rispetto alle famose coppie."