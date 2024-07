Fiorentina, Thorstvedt è a un passo. Cosa manca per chiudere e come cambia il mercato viola

Redazione Calciomercato

Vi avevamo raccontato qualche giorno fa di come il reparto di centrocampo della Fiorentina sia al momento la priorità del board gigliato che è alla ricerca di nomi e profili in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino in una zona di campo che al momento può contare sui soli Bianco e Mandragora. E secondo il Corriere dello Sport ci sono aggiornamenti importanti sul frontePer il quotidiano la chiusura con il calciatore norvegese del Sassuolo è piuttosto vicina. L'accordo col giocatore è pressoché totale e manca da convincere solamente la società neroverde che chiede circa 9 milioni di euro per il suo calciatore. La distanza con l'offerta della Fiorentina, che mette sul piatto circa 6-7 milioni, è minima e

Come detto, l'ingresso del norvegese andrebbe a rinforzare un reparto letteralmente decimato come quello della mediana. Thorstvedt sarebbe solamente il primo colpo in un centrocampo che ha bisogno almeno di due ingressi di assoluto valore. Quello che ci si aspetta, dunque, è che la Fiorentina continui comunque a lavorare anche su altre piste come quelle che portano a Brescianini e Vranckx.