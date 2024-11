Getty Images

Fiorentina, si ferma Richardson: l'infortunio, il sostituto e quando può tornare

21 minuti fa



La Fiorentina in ansia per Amir Richardson. Il centrocampista viola si è infortunato mentre era in ritiro con il Marocco nel corso della sosta per le nazionali tanto da spingere il ct Regragui a convocare, al suo posto, il calciatore del Verona, Reda Belahyane. Il Marocco è impegnato in due match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro Gabon e Lesotho.



Richardson si è fermato nell'ultimo allenamento dei suoi e le sue condizioni sono ora da valutare: il suo stop sarebbe dovuto a un problema muscolare. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà ai consueti esami strumentali e si potrà fare un quadro più completo dei tempi di recupero. Si tratta di un'altra brutta notizia per la Fiorentina che ha già dovuto incassare lo stop di Bove, che si è fermato con l'Under-21.