Salvatore Sirigu si è fatto male nel corso dell'allenamento congiunto della Fiorentina con il Seravezza Pozzi, squadra di Serie D. Alla caviglia, precisamente, nel tentativo di recuperare un pallone sul fondo. Il portiere ex Napoli si è fatto male da solo, ed è stato costretto ad uscire in barella. L'estremo difensore è stato portato via, poi, subito dal campo del Franchi in ambulanza, per andare a fare tutti gli esami del caso.