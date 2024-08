Fiorentina, sorteggio del playoff di Conference League: ecco l'avversaria

Calciomercato.com

Sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti per quello che riguarda il turno preliminare di Conference League, che permetterà di accedere alla fase successiva della competizione che, come le altre coppe europee, potrà contare su un nuovissimo formato. Per il terzo anno consecutivo è la Fiorentina a partecipare nella Cenerentola delle coppe europee per l'Italia e l'urna è stata piuttosto benevola con la squadra gigliata che, nelle due precedenti occasioni, aveva sfidato Twente e Rapid Vienna, due incroci che si erano rivelati particolarmente ostici.