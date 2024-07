Fiorentina, Tessmann e un matrimonio che si farà. Ultimi dettagli col Venezia, cosa manca per chiudere

Getty Images

Ci ha messo un po’ la Fiorentina (un mese intero), ma finalmente Raffaele Palladino è pronto ad abbracciare il primo rinforzo a centrocampo della Fiorentina 2024/2025. Tanner Tessmann si avvicina a grandi passi a vestire la maglia viola e a prendere in mano le chiavi di una mediana rimasta contemporaneamente orfana di Arthur, Bonaventura, Castrovilli, Maxime Lopez e Duncan.

Dopo che le trattative fra Inter e Venezia sono naufragate , la Fiorentina non ci ha pensato due volte a buttarsi a capofitto sul profilo di Tanner the Tank che, già da tempo, la dirigenza viola seguiva con interesse. Palladino apprezza particolarmente il ragazzo per le sue caratteristiche tecniche, il dt Goretti lo conosce alla perfezione, i rapporti con gli intermediari che stanno portando avanti la trattativa sono ottimi e, soprattutto,. Non solo,

ULTIME CURVE – I due club stanno adesso limando gli ultimi dettagli di un matrimonio che, nelle prossime ore, comunque si dovrebbe fare. Il Venezia chiede circa 7 milioni per il classe 2001, cifra che i gigliati possono raggiungere senza problemi magari con l’inserimento di qualche bonus da aggiungere alla parte fissa di 4-5 milioni: la distanza, insomma, è minima. E la Fiorentina non ha particolarmente fretta dato che, al netto dell’emergenza ancora in essere a centrocampo, Tessmann è tutt’ora impegnato alle Olimpiadi con gli Stati Uniti e non potrebbe, anche in caso di uscita dal torneo stasera, rientrare in Italia prima di qualche giorno. Giusto il tempo di sistemare le ultime tessere del puzzle che regaleranno alla Fiorentina il primo centrocampista di questa lunga sessione estiva.