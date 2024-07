Getty Images

Fiorentina, Terracciano è in bilico. Occhi in casa Atalanta per Musso: la situazione

13 minuti fa



In casa Fiorentina, oltre alle situazioni relative al centrocampo e alla ricerca di un vice Kean, c'è fermento anche per quanto concerne il reparto dei portieri. E dopo l'ultima prestazione non esaltante di Pietro Terracciano in amichevole, i viola potrebbero decidere di intervenire sul mercato per un estremo difensore. Questo perché l'attuale portiere viola non ha convinto appieno Raffaele Palladino che fa della costruzione dal basso uno dei suoi punti cardine. Proprio per questo i viola stanno guardando anche in casa Atalanta per Juan Musso.



IPOTESI - A scriverne stamani è il Corriere dello Sport, che spiega come l'argentino sia considerato un esubero da parte dell'Atalanta ed è proprio qui che i viola vogliono inserirsi. Il calciatore, fresco vincitore dell'Europa League, andrà in scadenza il prossimo anno e proprio per questo i viola potrebbero riuscire ad ottenere un prezzo vantaggioso per il suo cartellino. Il ragazzo, intanto, ha già aperto all'ipotesi toscana come prossima tappa per la sua carriera.