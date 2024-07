Il mercato dei portieri: Fiorentina su De Gea, Silvestri a Cagliari libera Scuffet per il Milan

Getty Images

Si muove il mercato dei portieri in Italia. Adriano Galliani è al lavoro per portare al Monza il costaricano Keylor Navas (classe 1986 ex Real Madrid), che si è svincolato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Dopo aver ceduto Michele Di Gregorio alla Juventus, il club brianzolo si appresta a fare altrettanto con Alessandro Sorrentino alla Juve Stabia, neo-promossa in Serie B. Quindi cerca pure un secondo tra Francesco Bardi (Reggiana) e Andrea Consigli (Sassuolo).Lo stesso Monza aveva trattato pure Marco Silvestri e Pierluigi Gollini. Quest'ultimo, rientrato all'Atalanta dal prestito al Napoli, si trasferisce al Genoa. Dove di conseguenza non arriverà lo spagnolo David de Gea (classe 1990 ex Manchester United e Atletico Madrid), ora accostato alla Fiorentina.

Invece Silvestri è pronto a lasciare l'Udinese (che riporta in Italia il 2002 romeno Razvan Sava dal Cluj) per il Cagliari, dove è già arrivato l'albanese Alen Sherri dall'Egnatia e Simone Scuffet è richiesto dal Milan alle prese con l'infortunio di Marco Sportiello e il serbo Boris Radunovic passa al Bari.Restando in Serie B il Pisa aspetta il croato Adrian Semper dal Como, che a sua volta sta per prendere dalla Sampdoria Emil Audero, rientrato dal prestito all'Inter. Dove oggi torna dalle vacanze dopo Euro 2024 lo svizzero Yann Sommer, che trova un nuovo vice: lo spagnolo Josep Martinez arrivato dal Genoa.