Fiorentina, un big inglese mette nel mirino kayode

Getty Images

Aveva stupito l'Italia e non solo nel corso della scorsa stagione, quest'anno sta trovando qualche piccola difficoltà in più. Nonostante questo, sono tanti gli estimatori di, terzino destro classe 2004 in forza alla Fiorentina. Il ragazzo, che da tempo ha su di sé gli occhi della Premier League, è finito nel mirino di un'altra big inglese.Kayode, come confermato dal suo entourage, piace da parecchio tempo all'Arsenal ma la Fiorentina ha detto no a tutte le offerte nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Tuttavia, non è da escludere che le cose a breve possano cambiare dato che, come raccontano oltremanica, l'esterno di Borgomanero è nella lista dei desideri del Liverpool.

Il motivo è semplice, Trent Alexander-Arnold, esterno che negli anni ha fatto le fortune dei reds, ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non ha intenzione di rinnovare. Ecco perché secondo i colleghi di Caught Offside, Kayode è nella shortlist dei possibili sostituti insieme a Frimpong e Vanderson. da capire come vorrà muoversi la Fiorentina in caso di offerte.