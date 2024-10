Ambrosini: "Un solo rigore netto in Fiorentina-Milan. Ho visto i viola più uniti"

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno,ha parlato della partita che la Fiorentina ha vinto col Milan, analizzando gli episodi chiave della sfida e lo sviluppo del match: "Prima della partita pensavo che le due squadre fossero imperfette, al termine invece ho avuto la sensazione che i viola avessero più voglia di vincere. In generale non è stata una bella gara, da parte di entrambe le squadre, ma nella Fiorentina ho visto più unione. I rigori fischiati a Firenze, solo quello di Kean è netto, gli altri sono minimi. Se io sono Ranieri, cosa posso fare se Pulisic mi arriva addosso? Così come Theo Hernandez con Dodò, che lo sfiora appena."

- "Sto vedendo un centrocampo della Fiorentina in evoluzione, devono trovare una quadra giusta. Adli in quel contesto tecnico può dare una mano. Ha la tecnica per ripulire qualche pallone. Gudmundsson deve essere servito sui piedi, perché poi riesce sempre a creare qualcosa di interessante. Bove fuori posizione? Per caratteristiche non vedo un problema per lui. Non è un calciatore con una qualità eccelsa, ma in campo ti dà tante cose. In queste partite dove si deve lottare lui si esalta"- "Anche io quando ero ufficialmente capitano ho fatto spesso panchina. Il leader si vede nel gruppo, i calciatori lo percepiscono, anche se non è in campo. È quello che dice sempre la cosa giusta nel momento giusto, incoraggiando la squadra. "