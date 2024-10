Fiorentina, parla l'ex tecnico Iachini: "Pongracic vale Milenkovic. Quarta? Normale che un centrale resti fuori"

Getty Images

L'ex tecnico della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha commentato il momento della Fiorentina: "La società sul mercato ha operato molto bene. Sono arrivati tanti giocatori di qualità immediata: Kean, Gudmundsson, Bove, Cataldi. Sono tutti giocatori validi, che hanno migliorato e rinnovato la squadra. Palladino può contare su un gruppo valido per affrontare al meglio tre competizioni. Il tecnico ha capito che giocare a quattro da modo ai giocatori di esprimersi al meglio".- "Quando passi da una difesa a tre ad una a quattro ci sta che un centrale possa rimanere fuori. Poi le tre competizioni permetteranno di fare rotazioni, ormai non si ragiona più di titolari e riserve: oggi ci sono 18/20 titolari che possono giocare tutti e dare tutti il loro contributo. La stagione è lunga e se si vuole essere sempre competitivi servono rose ampie".

"Niko è un ottimo difensore, io l'ho avuto in una fase evolutiva. Si tratta di uno di quei giocatori che ci si rende conto di quanto sia utile soltanto quando se ne va. Poi nel calcio ci sono dei ricambi naturali, figli di una ricerca di nuovi stimoli, ma rimane il fatto che lui è stato un ottimo calciatore per la Fiorentina. Il suo sostituto non è da meno: Pongracic è andato bene a Lecce e la Fiorentina con lui è in buone mani"