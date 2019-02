Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, parla a LadyRadio di Gerson: "Finora non mi aveva detto nulla, mi pareva di rivedere Ilicic. Poi, dopo una buona prestazione contro il Napoli, mi ha sorpreso il suo gesto di stizza su una bottiglia nel momento in cui è stato sostituito da Pioli: vuol dire che sta iniziando a sentire Firenze. A Ferrara con la SPAL si è confermato, sradicando il pallone a un avversario per poi andare in gol. Ecco, dato che Muriel non può giocare spalle alla porta, potrebbe essere Gerson il 'falso nueve' che permetta al colombiano e a Chiesa di stare larghi".