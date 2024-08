Getty Images

Dopo la partita pareggiata col Parma Raffaele Palladino ha detto a gran voce che alla Fiorentina manca ancora qualcosa in chiave mercato, soprattutto per quello che riguarda il reparto difensivo. E La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto proprio sulla difesa dei gigliati in vista degli ultimi giorni della sessione. Secondo il quotidiano, la priorità dei viola è quella di riuscire ad anticipare l'arrivo di, il cui contratto col Boca scadrà a dicembre e che Pradè ha già bloccato. Se invece non si dovesse riuscire a trovare una soluzione per lui, le strade sarebbero sostanzialmente due.

- I viola potrebbero scegliere di affidarsi ad un difensore d'esperienza a basso costo, magari da pescare nel cesto degli svincolati. E la rosea fa il nome di, che la Fiorentina seguiva dai tempi dello Schalke 04. L'altra via è quella che porta a, difensore in forza ll'Ajax che i viola hanno seguito attentamente prima che il ragazzo si trasferisse in Olanda.