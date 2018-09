Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, parla dopo la vittoria contro il Foggia, sua ex squadra: "Avevo un groppone in gola e ce l'ho ancora. Rivedere i miei giocatori mi fa venire la pelle d'oca, gli voglio troppo bene". Poi l'ex Pescara si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Mi dispiace perché da Foggia mi sono arrivate notizie che hanno buttato fango sulla mia persona. Credo che i foggiani ed il Foggia mi abbiano conosciuto per la persona che sono. Io non me ne sono andato, non sono scappato. Qualcuno ha fatto terra bruciata attorno a Giovanni Stroppa. E questa cattiva comunicazione non mi piace. C'è da rispettare una scelta, dettata da una situazione oggettiva. Io amo Foggia ed i foggiani e l'ho sempre detto. Posso dirlo davanti alle telecamere: mi era stata fatta comunicazione di una programmazione diversa da quella che poteva essere l'unità d'intenti per proseguire il rapporto di lavoro e non mi era stato detto che si poteva continuare così: ridimensionamento tecnico ed economico, investimento soltanto sui giovani e vendita sicura di Deli e Kragl...".