Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: “Sono felice perché abbiamo due punti in più, ma per il resto non cambia niente e l’obiettivo del Foggia resta sempre lo stesso. Questa situazione non varia di una virgola il nostro percorso che sarebbe stato lo stesso con il -8 in classifica. Dopo la gara giocata a Carpi, ci sono tutti gli ingredienti per dare continuità, dobbiamo pensare a fare risultato, tutto il resto vediamo come si sviluppa. L'atteggiamento? Bisogna migliorare la condizione ma non peggiorare la mentalità e... la compattezza che, a Carpi, ci ha contraddistinto".