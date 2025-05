Getty Images

Foggia, presentati i documenti per l'iscrizione. La sindaca: "Auspichiamo che Canonico provveda ai pagamenti"

Nuovo vertice a Foggia, alla presenza anche dell'amministratore unico e dell'amministrazione giudiziaria, oltre che della sindaca Maria Aida Episcopo, dell’assessore allo sport Domenico Di Molfetta, dell’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo, della presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone e del presidente della Commissione Cultura e Sport Italo Pontone, dei presidenti di Camera di Commercio e Fondazione Capitanata per lo Sport.



LE PAROLE DELLA SINDACA - “Comune e società hanno evaso tutti gli adempimenti amministrativi di competenza sia dell’una che dell’altra parte”, ha esordito la sindaca Episcopo che ha parlato di “tavolo sereno e costruttivo”. Insomma, Comune e club hanno presentato la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato: "La pratica non è completa perché è rimessa alla proprietà la copertura finanziaria. Il tavolo auspica che questo possa avvenire nei termini perentori previsti dalla Lega pro".