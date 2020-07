“Paulo, ti do un consiglio: non ascoltare le radio romane”. Fabio Capello nel post partita di Roma-Udinese, dopo la sconfitta dei giallorossi per 2-0, parla con Fonseca e indica quello che secondo lui è un problema che a Trigoria va risolto. “Io parlavo solo con le radio nazionali – continua l’ex allenatore a Sky Sport -. Devi stare fuori da quelle cose lì”. A quel punto interviene il giornalista Paolo Condò, che lo stoppa: “Fabio, non si può dare la colpa ai giornalisti della partita vista oggi. C’è una crisi abbastanza aperta”. Ma Capello insiste: “A Roma è così: quando vai bene ti esaltano, quando vai male cadi nell’inferno. Non c’è equilibrio nelle radio romane e per questo non vanno ascoltate. I giocatori non devono essere influenzati“. Fonseca ascolta e tace.