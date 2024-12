Thiago Motta e Fonseca: così vicini e così lontani, ecco cosa salva per ora l'allenatore della Juventus

: inla Juventus è sesta con 32 punti, il Milan è ottavo con 27 punti ma con una partita in meno (quindi potenzialmente a 30 punti); inil Milan è 12esimo con 12 punti e la Juventus è 14esima con 11 punti; in aggiunta, inentrambe hanno superato con una vittoria gli ottavi di finale.(4 in campionato, 2 in Champions),(in Champions con lo Stoccarda). E quindi, nonostante situazioni di classifica del tutto simili,. Nonostante i tanti (troppi) pareggi, alcuni dei quali simili a delle 'sconfitte', vuoi per il valore dell'avversario (Lecce, Venezia), vuoi per come sono maturati (Fiorentina),derivante dal fatto che non perde praticamente mai, a differenza del collega portoghese.

. Una diversità di comportamento figlia anche della scelta iniziale: se Motta è stato la prima scelta di Giuntoli ed è stato fortemente voluto, Fonseca è stato fin dall'inizio un ripiego, dopo la rivolta della piazza rispetto all'ipotesi Lopetegui, che pure non era una primissima scelta.

, che ritiene fino a questo momento espletato il mandato conferitogli, vale a dire quello di lottare per l'obiettivo minino del quarto posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League., perché dopo un calendario agevole e malamente sfruttato a dicembre,da affrontare: Milan (Supercoppa), eventuale finale di Supercoppa, Torino, Atalanta, ancora Milan (campionato), Bruges, Napoli e Benfica. E se è vero che dopo i tanti pareggi la Juventus potrebbe ricominciare a vincere, nulla esclude che, invece, potrebbe pure iniziare a perdere qualche match., e in qualsiasi modo dovesse proseguire la stagione, come abbiamo già avuto modo di scrivere, e come è sempre avvenuto per tutti nella storia del club bianconero, anche il suo lavoro sarà valutato alla luce dei risultati