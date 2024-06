GETTY

Footvolley, l'Italia vince l'International Cup di Ladispoli. In campo anche Hernanes, Aldair, Pizarro, Tonetto, Perrotta

un' ora fa



C'è un'Italia che vince. Poco prima che quella di Spalletti uscisse dagli Europei, gli azzurri di footvolley vincevano l’International Cup di Ladispoli. Alain Faccini e Federico Iacopucci hanno battuto Inghilterra e Spagna, ma si è trattato di un sabato di sport e festa anche grazie alle esibizioni di vecchie glorie della Serie A.



CHI SI RIVEDE - In "campo" sono tornati campioni come Max Tonetto, David Pizarro, Simone Perrotta, Aldair e Hernanes che, su sabbia, hanno ridato vita all'eterna sfida del derby Roma-Lazio. Al termine della gara di Donnarumma e compagni poi si sono concessi ai microfoni dei cronisti presenti. “Per me la squadra ha fatto poco però la sensazione è che avessero poca forza nelle gambe e che non siano arrivati a questa competizione al massimo delle loro possibilità. Non è il momento di cercare le responsabilità, ma di lavorare per il futuro perché è una squadra che ha qualità”, ha commentato il campione del mondo 2006. “Conoscendo il mister credo che sia molto molto deluso. Non mi aspettavo che l’Italia non giocasse da Italia. Siamo abituati a vedere gli azzurri lottare con la grinta che oggi non c’è stata”, ha aggiunto il cileno.